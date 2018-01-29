Обычно такое приспособление устанавливают в доме для того, чтобы регулировать объем света, украсить проем и улучшить вид помещения. В настоящее время такая стандартная замена штор пользуется максимальной популярностью. Жалюзи выполняются из ламелей, которые расположены параллельно. Такие системы защищают пространство от солнечных лучей. Они дают возможность регулировать необходимый микроклимат в помещении. Делать это можно удобно и невероятно просто. Различные дизайнерские решения дают возможность выбрать оптимальный вариант, который полностью соответствует концепции интерьера.

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