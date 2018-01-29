Рольставни и жалюзи
Мы предлагаем большой выбор высококачественных жалюзи. На сайте нашей компании представлены самые популярные модели. При желании вы сможете заказать оптимальные изделия. Мы изготовим их, учитывая особенности и требования дачи, квартиры, дома, гаража, офиса или объекта коммерческого назначения.
РОЛЬСТАВНИ в Зеленограде
Особенности рольставней
Есть возможность монтировать рольставни на улице или в доме. Необходимы они для того, чтобы регулировать освещенность. Также они позволят предупредить доступ несанкционированного характера. Данная система выполнена из ламелей, которые образуют единое полотно. Оно постепенно наматывается на вал, который находится в предусмотренном коробе. Для обеспечения необходимой надежности в комплекте идут замки.
Выбрать рольставни
- для дверей;
- для санузла;
- для магазинов;
- для дачи;
- для гаража;
- для окон.
Просмотрите каталог нашей продукции в Зеленограде, чтобы выбрать оптимальный вариант.
В Зеленограде работаем с 2012 года. Наши мастера приезжают через несколько часов после обращения в г. Зеленограде или в течении дня для ближайших районов Москвы и МО: Химки, Солнечногорск, Истра, Красногорск, Долгопрудный.
Жалюзи в Зеленограде
Жалюзи. Некоторые особенности
Обычно такое приспособление устанавливают в доме для того, чтобы регулировать объем света, украсить проем и улучшить вид помещения. В настоящее время такая стандартная замена штор пользуется максимальной популярностью. Жалюзи выполняются из ламелей, которые расположены параллельно. Такие системы защищают пространство от солнечных лучей. Они дают возможность регулировать необходимый микроклимат в помещении. Делать это можно удобно и невероятно просто. Различные дизайнерские решения дают возможность выбрать оптимальный вариант, который полностью соответствует концепции интерьера.
Богатый ассортимент
На нашем сайте представлен огромный выбор изделий. Классифицируются они по следующим группам:
- с пластинами, расположенными по горизонтали;
- с пластинами, расположенными по вертикали;
- плиссе;
- в специальном коробе;
- Рулонные шторы всех видов
- для окон из алюминия.
Качественная продукция
«МастерПроф» – компания, предлагающая жалюзийные изделия по низким ценам. Жалюзи в Зеленограде производим сами, поэтому гарантируем отличное качество. Также мы предлагаем все услуги сопутствующего характера(замер, монтаж или ремонт).
Ждем Ваших обращений с нами просто работать оставьте заявку на консультацию или просто позвоните, мы будем рады просто побеседовать или возможно дать совет, даже если Ваш вопрос вне нашей компетенции.
Мы принимаем заявки и консультируем:
понедельник – четверг с 9 утра до 20 вечера,
в пятницу – с 9 утра до 7 часов вечера,
в субботу и воскресенье с 9 утра до 7 часов вечера.
Выезжаем на замер в день обращения или даже в час обращения.
Заказ в нашей компании плюсы:
Стоит обязательно приобрести рольставни и жалюзи напрямую от производителя. Мы изготавливаем всю реализуемую продукцию. Именно поэтому мы осуществляем строжайший контроль на всех этапах производства. При изготовлении продукции мы обязательно активно используем современные технологии. Стоит обязательно сотрудничать с нашей компанией. Это безопасно и надежно.
- На всю реализуемую продукцию мы даем гарантию 2 года.
- Мы работаем полностью легально. Деятельность нашей фирмы полностью задокументирована. Компания платит налоги.
- Наша фирма существует на рынке на протяжении десяти лет. Это красноречиво говорит о том, что мы успели накопить солидный опыт. Наша продукция востребована и чрезвычайно надежна.
- В Инстаграм на личной странице мы обязательно ведем фото-отчеты. У всех желающих есть возможность изучить каталог работ фирмы.
- Сотрудничество происходит по договору. В этом документе предварительно прописываются нюансы будущей сделки.
С нами надежно и комфортно работать. Не стоит тратить время на поиски другой компании. Просто обратитесь к нам за покупками и консультацией.
Заказ продукции. Плюсы:
1. Официальная работа. Мы обязательно платим налоги.
2. Сайту нашей фирмы уже более 10 лет проверить можно в сервисе Who is.
3. В инстаграм, есть фотоотчеты: “masterproffesional” к сожалению сейчас только через VPN
4. В процессе работы мы обязательно заключаем договор.
5. Мы даем гарантию на продукцию до 3 лет.
6. Есть отзывы на “яндекс услуги МастерПроф”
7. Юридически наша компания существует с 2012 года это легко проверяется по Вашему запросу пришлем уставные документы(не выкладываем их на сайте из-за соображений безопасности)
Особенности нашей работы
Любой желающий может приобрести у нас рольставни, жалюзи и другие изделия. Сделать это можно быстро и просто. Наша компания предлагает максимально удобную систему приема заявок. Вы можете воспользоваться ею. Покупка оформляется поэтапно:
- Необходимо отправить запрос. Сделать это можно, заполнив простую онлайн-форму, заказать обратный звонок или позвонить в наш колл-центр по указанному телефону.
- С вами свяжется менеджер, чтобы обсудить все нюансы. В процессе разговора предварительно рассчитывается примерная сумма. Также мы отвечаем на все вопросы наших покупателей.
- Когда все нюансы согласованы, к вам выезжает мастер. Он выполняет точные замеры.
- Происходит расчет окончательной стоимости.
- Составляется договор с указанием всех параметров товара. Стоимостью услуг и сроков.
- Вносится предоплата минимум от 30%
- Мы производим жалюзи ил рольставни. Для этого нам требуется от 3 до 7 рабочих дней. Определенный срок зависит от того, каков тип продукции, каковы размеры, сложность и количество.
- Мы доставляем изготовленный товар на объект по Зеленограду бесплатно.
- Здесь его монтируют наши специалисты.
- После завершения установки требуется внести оставшуюся сумму.
Сделка оформляется документально. У обеих сторон есть все гарантии. Можно быть полностью уверенными в том, что сотрудничество будет добросовестным.
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Способы оплаты:
Вызов замерщика
Важная часть сотрудничества с нами – вызов замерщика. Мы предлагаем рольставни и жалюзи, а также натяжные потолки и шкафы купе. Подбор данной продукции осуществляется с обязательным учетом особенностей каждого объекта. Данные измерения дают возможность выполнить товары максимально точно. Это позволяет избавиться от будущих проблем.