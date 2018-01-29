Удается обезопасить строение от различных капризов погоды. Такой вид ограждений защитит от сильного ливня, шквального ветра и снегопада.

Также удастся существенно уменьшить пыль и шум города например.

Гарантирована оптимальная звукоизоляция. Профили прилегают чрезвычайно плотно друг к другу, поэтому влага внутрь гарантировано не попадет. Особенно важно это для тех зданий, которые находятся в промзонах , а также около дорог с интенсивным движением. Поэтому рекомендуем заказывать изделия у нас.

Будет обеспечена приватность. Если ставни закрыты, сквозь них невозможно увидеть происходящее в доме или офисе.

Антивандальная защита. Роллеты обезопасят окна и двери от попаданий тяжеловесных предметов.

Гарантирована защита от несанкционированного проникновения. Достаточно сложно беззвучно взломать ставни. Для того, чтобы с ними справиться, требуется достаточно много времени. Обычно злоумышленники попросту не связываются с такими конструкциями.