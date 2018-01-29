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Рольставни Зеленоград

Изготовление рольставней по вашим размерам:

Калькулятор рольставни

Эконом

Рольставни с минимальными характеристиками, отличающиеся от стандарта облегченной композицией

Стандарт

Пено-наполненный профиль со стандартной толщиной алюминиевых стенок.

Усиленные

Экструдированный профиль отличается от других категорий: 1. Весом 2. Покрытием 3. Взломостойкостью 4. Отсутствие пены +-

Как купить рольставни выгодно и не переплатить:

МастерПроф – является официальным представителем-партнером компании Алютех(Alutech), работаем по рекомендованным розничным ценам завода производителя и не завышаем их на основании договора. Мы сделаем предварительный расчет рольставни уже по вашему звонку и предварительным размерам. Уточним на что обратить внимания, какие нюансы влияют на удорожание, что может стоить дороже и стоит ли эта дорогая комплектующая или можно обойтись чем то попроще.  После замера не завышаем цену на ненужные опции и дорогие комплектующие, считаем это признак недобросовестных компаний. Мы стараемся максимально полно проинформировать клиента о ценах на изделия до встречи с ним. Это позволяет потенциальному клиенту планировать свой бюджет и время, выбрать правильную компанию для реализации ваших задач. 

 

  • Рольставни Эконом от 9000 руб

    Цена за квадратный метр с ручным управлением. Профиль марки PD-39,45,55 Мы указываем среднюю цену на изделие под ключ

  • Рольставни Стандарт от 10500 руб

    Цена за квадратный метр с пружинным механизмом. Профиль марки AR-39,45,55,555 Мы указываем среднюю цену на изделие под ключ

  • Рольставни Усиленные от 12500 руб

    цена за квадратный метр готового изделия Профиль марки AER-44ms, 55 Мы указываем среднюю цену на изделие под ключ

Купить качественные рольставни:

  • Украшают фасад здания. Сегодня есть возможность выбрать варианты разного цвета и стиля. Есть возможность подобрать вариант совершенно для любого строения. Он хорошо впишется в пространство и не только не ухудшит, а существенно приукрасят внешний вид здания.
  • Защищают от лучей солнца. В зной они не дают помещению чрезмерно нагреваться. Удается сохранить оптимальный микроклимат.
  • Позволяют сократить потери электроэнергии. В зимнее время роллеты хорошо удерживают тепло. Это дает возможность существенно экономить на кондиционере.
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Удается обезопасить строение от различных капризов погоды. Такой вид ограждений защитит от сильного ливня, шквального ветра и снегопада.

Также удастся существенно уменьшить пыль и шум города например.

Гарантирована оптимальная звукоизоляция. Профили прилегают чрезвычайно плотно друг к другу, поэтому влага внутрь гарантировано не попадет. Особенно важно это для тех зданий, которые находятся в промзонах , а также около дорог с интенсивным движением. Поэтому рекомендуем заказывать изделия у нас.

Будет обеспечена приватность. Если ставни закрыты, сквозь них невозможно увидеть происходящее в доме или офисе.

Антивандальная защита. Роллеты обезопасят окна и двери от попаданий тяжеловесных предметов.

Гарантирована защита от несанкционированного проникновения. Достаточно сложно беззвучно взломать ставни. Для того, чтобы с ними справиться, требуется достаточно много времени. Обычно злоумышленники попросту не связываются с такими конструкциями.

Также потребители ценят ставни за их удобство в эксплуатации. Особенно просто пользоваться электроприводными механизмами. Для их управления нужно всего лишь нажать соответствующую клавишу на пульте или нажать на выключатель. Стоимость таких рольставней в Зеленограде выше. Более бюджетные варианты – механические. Опускают и поднимают их вручную. Затем их фиксируют посредством специального замка. Наша компания производит высококачественные ставни по низким ценам.

Качественный монтаж

Монтаж 1 роллеты

3500
3000
  • С электромотором
  • С пружинным механизмом
  • Даем гарантию до 2 лет
возможны скидки на монтаж от 5 изделий
Качественно

Ванная

для ванной комнаты отлично подойдет для любого интерьера
Заказать

На окна в доме

для оконных проемов: дач коттеджей и таунхаусов, хозблоков и гаражей
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Ворота на участок

Рулонные ворота для въездной группы
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Магазин

для магазина или нежилого помещения, торговой точки кафе или банка
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Стандартные цветовые решения заказа роллет которые мы изготовим от 3 до 5 рабочих дней в Зеленограде

Способы крепления

Накладной

Данный монтаж наиболее популярный и очень простой. Но при этом он небезопасный.

Встроенный

рольставни Зеленоград

Монтаж производится в проем. Короб обычно частично закрывает проем.

Коробом внутрь

Рассчитать этот монтаж проблематично. На размер короба влияет полотно, а также высота изделия.

Скрытый

рольставни на окна в Зеленограде

Короб, предусмотренный для монтажа скрытого типа. Монтаж производится до того, как выполняется отделка здания.

Внутренний

рольставни на окна в Зеленограде

Монтаж выполняется внутри банков, ломбардов и различных помещений специализированного характера.

 

Вы можете заказать у нас ремонт рольставней.

Даем гарантию до 24 месяцев.

Запчасти и автоматика, есть все!

 

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Делаем расчет
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Выезд Мастера и точный расчет изделий
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Изготавливаем от 3 до 7 рабочих дней
Выезжаем на монтаж по окончании расчет 50%

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