МастерПроф
Изготовление рольставней по вашим размерам:
МастерПроф – является официальным представителем-партнером компании Алютех(Alutech), работаем по рекомендованным розничным ценам завода производителя и не завышаем их на основании договора. Мы сделаем предварительный расчет рольставни уже по вашему звонку и предварительным размерам. Уточним на что обратить внимания, какие нюансы влияют на удорожание, что может стоить дороже и стоит ли эта дорогая комплектующая или можно обойтись чем то попроще. После замера не завышаем цену на ненужные опции и дорогие комплектующие, считаем это признак недобросовестных компаний. Мы стараемся максимально полно проинформировать клиента о ценах на изделия до встречи с ним. Это позволяет потенциальному клиенту планировать свой бюджет и время, выбрать правильную компанию для реализации ваших задач.
Цена за квадратный метр с ручным управлением. Профиль марки PD-39,45,55 Мы указываем среднюю цену на изделие под ключ
Цена за квадратный метр с пружинным механизмом. Профиль марки AR-39,45,55,555 Мы указываем среднюю цену на изделие под ключ
цена за квадратный метр готового изделия Профиль марки AER-44ms, 55 Мы указываем среднюю цену на изделие под ключ
Удается обезопасить строение от различных капризов погоды. Такой вид ограждений защитит от сильного ливня, шквального ветра и снегопада.
Также удастся существенно уменьшить пыль и шум города например.
Гарантирована оптимальная звукоизоляция. Профили прилегают чрезвычайно плотно друг к другу, поэтому влага внутрь гарантировано не попадет. Особенно важно это для тех зданий, которые находятся в промзонах , а также около дорог с интенсивным движением. Поэтому рекомендуем заказывать изделия у нас.
Будет обеспечена приватность. Если ставни закрыты, сквозь них невозможно увидеть происходящее в доме или офисе.
Антивандальная защита. Роллеты обезопасят окна и двери от попаданий тяжеловесных предметов.
Гарантирована защита от несанкционированного проникновения. Достаточно сложно беззвучно взломать ставни. Для того, чтобы с ними справиться, требуется достаточно много времени. Обычно злоумышленники попросту не связываются с такими конструкциями.
Также потребители ценят ставни за их удобство в эксплуатации. Особенно просто пользоваться электроприводными механизмами. Для их управления нужно всего лишь нажать соответствующую клавишу на пульте или нажать на выключатель. Стоимость таких рольставней в Зеленограде выше. Более бюджетные варианты – механические. Опускают и поднимают их вручную. Затем их фиксируют посредством специального замка. Наша компания производит высококачественные ставни по низким ценам.
Электрический привод находится непосредственно внутри вала. Именно он позволяет полотну двигаться. Есть возможность управлять приводом с помощью дистанционного управления или выключателя. наиболее удобный механизм – электропривод.
Стандартные цветовые решения заказа роллет которые мы изготовим от 3 до 5 рабочих дней в Зеленограде
Способы крепления
Накладной
Данный монтаж наиболее популярный и очень простой. Но при этом он небезопасный.
Встроенный
Монтаж производится в проем. Короб обычно частично закрывает проем.
Коробом внутрь
Рассчитать этот монтаж проблематично. На размер короба влияет полотно, а также высота изделия.
Скрытый
Короб, предусмотренный для монтажа скрытого типа. Монтаж производится до того, как выполняется отделка здания.
Внутренний
Монтаж выполняется внутри банков, ломбардов и различных помещений специализированного характера.
Вы можете заказать у нас ремонт рольставней.
Даем гарантию до 24 месяцев.
Запчасти и автоматика, есть все!
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